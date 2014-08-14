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В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя мопедистка

В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя мопедистка

Фото: УМВД по ПК

ДТП с участием авто и мопеда произошло на перекрестке улиц Ленина—Горького в селе Новокачалинск. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы  и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 55-летняя жительница Владивостока, управляя автомашиной «Мазда Демио», столкнулась с мопедом марки «Хонда Дио» под управлением 18-летнего жителя села Камень-Рыболов.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка мопеда получила закрытый перелом лодыжки и была госпитализирована.

Водитель и пассажир мопеда были без мотошлемов. Кроме того, водитель не имел водительского удостоверения.

Стаж вождения водителя автомашины составляет 3 года. В текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась. Ранее ее привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, превышение допустимой скорости движения, нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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