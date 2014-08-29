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Китайцы, корейцы и японцы отказались от приморского меда?

Китайцы, корейцы и японцы отказались от приморского меда?

Объем поставок меда из Приморья в КНР, Южную Корею и Японию значительно сократился.

В Приморском крае за 7 месяцев 2017 года значительно упал объём поставок натурального мёда в Китай.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, за 7 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно — более чем в 2,5 раза — сократился объем экспорта натурального мёда из Приморья в Китай.

Так, за 7 месяцев 2017 года в Китай из Приморского края поставлена 31 партия натурального мёда в ассортименте (липовый, гречишный, цветочный и т. д.), общей массой 170 тонн. За аналогичный период прошлого года в Китай из Приморья было вывезено 74 партии мёда совокупной массой 468 тонн.

Всего за 2016 год из Приморского края в Китайскую Народную Республику компаниями-экспортёрами было поставлено 980 тонн натурального мёда в 124 партиях.

В Республику Корея за 2016 год из Приморья было поставлено 13,1 тонны приморского натурального мёда. В 2017 году поставок продукции пчеловодства в эту страну не было.

Что же касается Японии, то в 2016 году в эту страну была поставлена всего одна партия приморского мёда массой 1,9 тонны. В 2017 году, как и в случае с Кореей, поставок мёда в Страну Восходящего Солнца не было.

 


 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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