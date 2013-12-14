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Уникальный самородок золота найден на Дальнем Востоке(фото)

Уникальный самородок золота найден на Дальнем Востоке(фото)

Фото: mpr.khabkrai.ru

Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов. 

Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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