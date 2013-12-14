Уникальный самородок золота найден на Дальнем Востоке(фото)

Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов.

Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]