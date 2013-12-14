Уникальный самородок золота найден на Дальнем Востоке(фото)
Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов.
Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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