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Четыре тонны одежды и обуви не попали в Приморье из КНР

Четыре тонны одежды и обуви не попали в Приморье из КНР

Фото: Пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по ПК

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пункте пропуска «Пограничный-железнодорожный» в двух грузовых вагонах китайского поезда, прибывшего из КНР, выявили около 4 тонн незадекларированных товаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Среди других товаров в Россию нелегально пытались ввезти около 2,5 тонн одежды, свыше 1 тонны 300 кг различной обуви и детский аттракцион.

Сообщение о выявленном нарушении направлено в Уссурийскую таможню.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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