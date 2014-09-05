Лето — самое подходящее время для покупки качественного и недорогого мехового изделия. С новинками и выгодными предложениями во Владивосток приехала выставка-продажа из Кирова «Империя Меха».

Решаясь на покупку мехового изделия, каждая женщина задумывается, когда же лучше приобретать шубку — заранее летом или в сезон. Такая покупка должна быть взвешенной, никто не отменял и народную мудрость — готовь сани летом, а телегу зимой. Если брать шубу летом, удастся не только сэкономить средства, но и неспешно выбрать именно ту модель, о которой так давно мечтали. В это время года представлен полный цветовой, модельный ряд и нет покупательского ажиотажа.

Владислав Абашев, администратор выставки «Империя меха»: «Летом выгоднее и удобнее совершать покупку мехового изделия, так как цены на порядок ниже и есть скидки и выгодные условия, вот, например, рассрочка для покупателей без первоначального взноса сроком до двух лет».

Для суровой приморской зимы одинаково подойдут норковая шуба орехово-коньячного или ультрамаринового цвета. Теплые и нарядные шубы из норки не выходят из моды. Покупатели часто спрашивают медовые или лавандовые оттенки. Особенно производители гордятся соболиной шубкой. Есть и новинки: джинсовые приталенные жакеты и курточки с богатой меховой отделкой. К шубке можно подобрать теплую модную шапочку. Выставка-продажа работает на Западной, 13 в спорткомплексе «Динамо» до 6 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]