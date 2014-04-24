В Приморье в I полугодии сократился ввод нового жилья
Ввод нового жилья в Приморском крае в январе-июне 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25%, до 129,2 тыс. кв. м, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и Приморскстат.
В том числе индивидуальными застройщиками в I полугодии 2017 года построено 49,9 тыс. кв. м жилья (39% от общего ввода жилья по краю).
Ввод жилья населением в I полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 1,8 раза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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