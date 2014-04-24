Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:47
  0

В Приморье в I полугодии сократился ввод нового жилья

В Приморье в I полугодии сократился ввод нового жилья

Ввод нового жилья в Приморском крае в январе-июне 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25%, до 129,2 тыс. кв. м, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и Приморскстат.

В том числе индивидуальными застройщиками в I полугодии 2017 года построено 49,9 тыс. кв. м жилья (39% от общего ввода жилья по краю).

Ввод жилья населением в I полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 1,8 раза.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря