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Нелегальный цех по переработке морепродуктов обнаружили в Приморье

Нелегальный цех по переработке морепродуктов обнаружили в Приморье

Фото: Пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по ПК

Нелегальный цех по переработке морепродуктов обнаружили в Приморье сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Производство находилось в пригороде Владивостока. Технологическая линия была развернута в здании бывшего кафе. Все необходимое для производства имелось – электричество, водопровод, варочные котлы, стеллажи для сушки, морозильные установки и большое количество тары. В помещениях поддерживались чистота и порядок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

На момент осмотра в цехе полным ходом шел процесс переработки, который вели 10 наемных рабочих. Специалисты обнаружили в цехе около 2 тонн сырой кукумарии и почти 8 центнеров сушеной. Документов, подтверждающих законность происхождения морепродуктов, на предприятии не оказалось.

По данному факту проводится административное расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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