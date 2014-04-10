Уссурийские транспортные полицейские отыскали подростка-бродяжку

Командир отделения роты патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Уссурийск старшина полиции Дмитрий Звягин, находясь на маршруте своего патрулирования, возле здания железнодорожного вокзала Уссурийска, обратил внимание на неряшливо одетого и озирающегося по сторонам 12-летнего подростка. На вопросы полицейского ребенок отвечал уклончиво или просто молчал. Для общения с мальчиком полицейский вызвал инспекторов по делам несовершеннолетних транспортной полиции, которые установили, что подросток с 16 июля находится в розыске. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой транспортной полиции.

Установлено, что ребенок неоднократно уходил из дома и склонен к бродяжничеству.

Ребенка отправили в территориальный отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску и потом отдадут его законному представителю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]