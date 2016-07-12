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Анонс на 3 августа

3 августа в 11.30 в ТТК «Андеграунд» пройдет торжественное вручение жильцам ключей от квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Гоголя, 33. Жильцами дома станут преподаватели ВГУЭС, а также другие работники бюджетной сферы.

3 августа во Владивостоке в 19.00 пройдет домашняя встреча в рамках командного чемпионата России по спидвею. В этот день спидвеисты «Востока» встретятся с клубом «Турбина». Гонка пройдет на треке стадиона «Авангард».

3 августа во Владивостоке в 16.00 на одном из ледоколов в порту ВМТП (Стрельникова, 9) состоится традиционная презентация новичков «Адмирала».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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