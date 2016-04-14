Чтобы не умереть от жажды, в Новосысоевке люди вынуждены собирать дождевую воду. Военное коммунальное ведомство безо всякого предупреждения прекратило подачу влаги сразу на нескольких улицах. На жалобы селян никто не реагировал, пока не вмешались корреспонденты программы «Вести: Приморье».

На сельском сходе лишь один вопрос поднимают — когда в Новосысоевке снова появится питьевая вода.

Алексей Демидов, житель дома № 11 по ул. Зеленая: «Пришли на колонку — нет воды. Думали, что случилось авария. День—два потерпим. А потом нам сказали, что вообще воды не будет. Никто не предупредил».

Теперь до ближайших источников приходится добираться на машине. А «безлошадным» — идти пешком на другой конец немаленького села.

Лидия Резябкина, жительница дома № 48 по ул. Овражная: «Сейчас я должна пройти километра полтора. 40 минут хода. Там колонка досталось хозяевам от предприятия, они сами воду оплачивают и берут».

Военный городок в Новосысоевке который год лихорадит оттого, что никак не складываются отношения между коммунальной службой Минобороны и сельским поселением. Прежние КЭЧ, как перчатки, меняют названия и подотчетные организации. С этого года, например, за воду на нескольких сельских улицах отвечает Уссурийский филиал Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны с головным офисом в Москве. И, как говорят местные жители, в Уссурийске как раз и ссылаются на то, что с потребителями у них пока не подписаны договоры. Однако, люди показывают оплаченные включительно по июнь квитанции. Юристы считают это подтверждением исполнения обязательств с обеих сторон.

Валентина Сокольникова, жительница дома № 49 по ул. Овражная: «Когда я позвонила в водоснабжающую организацию, сказали, платят единицы, поэтому они не при делах. Я им говорю, я все годы платила, и никто договор на руки не давал. Я каждый год приходила к ним и просила договор, но мне отвечали, что договор автоматом переходит на следующий год. В этом году я опять пришла, мне ответили: опять автоматом. Все, я спокойно плачу».

Есть у народа версия, что из-за нехватки воды в сетях военное коммунальное ведомство попросту начинает избавляться от гражданских потребителей. И в адрес гарнизонного военного прокурора глава Яковлевского района уже направил заявление с просьбой разобраться в этом вопросе. Что же до колонок — после вмешательства съемочной группы «Вестей» вода в них все-таки появилась. Вот надолго ли…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]