Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:55
  0

Утверждён генплан Артёмовского городского округа

Утверждён генплан Артёмовского городского округа

Фото: Администрация ПК

Продолжается работа по созданию документов территориального планирования муниципальных образований Владивостокской агломерации. Для каждого муниципального образования, в агломерацию включены Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы, разрабатывается генеральный план и правила землепользования и застройки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

В настоящее время утверждены генеральный план и правила землепользования и застройки Артёмовского городского округа.

Как сообщил директор КГБУ «Центр развития территорий» Александр Шалякин, документы разрабатывали специалисты в области градостроительной деятельности с учётом мнения жителей территории.

«Например, для решения проблем с энергоснабжением городского округа предлагалось строительство новой ТЭЦ вблизи села Суражевка, но по итогам публичных слушаний принято решение отказаться от нового строительства, а вместо этого модернизировать и увеличить мощности существующей Артемовской ТЭЦ», – рассказал он.

Генеральный план Артёмовского городского округа учитывает перспективы экономического развития территории. В нём отражены такие значимые проекты, как Игорная зона и туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», а также связанные с этим проекты в области развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

Принятие новых правил землепользования и застройки в муниципальных образованиях Владивостокской агломерации позволит устранить попадание земельных участков в несколько градостроительных зон одновременно.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря