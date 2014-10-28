Утверждён генплан Артёмовского городского округа

Продолжается работа по созданию документов территориального планирования муниципальных образований Владивостокской агломерации. Для каждого муниципального образования, в агломерацию включены Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы, разрабатывается генеральный план и правила землепользования и застройки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время утверждены генеральный план и правила землепользования и застройки Артёмовского городского округа.

Как сообщил директор КГБУ «Центр развития территорий» Александр Шалякин, документы разрабатывали специалисты в области градостроительной деятельности с учётом мнения жителей территории.

«Например, для решения проблем с энергоснабжением городского округа предлагалось строительство новой ТЭЦ вблизи села Суражевка, но по итогам публичных слушаний принято решение отказаться от нового строительства, а вместо этого модернизировать и увеличить мощности существующей Артемовской ТЭЦ», – рассказал он.

Генеральный план Артёмовского городского округа учитывает перспективы экономического развития территории. В нём отражены такие значимые проекты, как Игорная зона и туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», а также связанные с этим проекты в области развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

Принятие новых правил землепользования и застройки в муниципальных образованиях Владивостокской агломерации позволит устранить попадание земельных участков в несколько градостроительных зон одновременно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]