За Владивостоком присмотрит леопард. Огромное изображение дикой кошки совсем скоро появится на одной из видовых площадок города. Сейчас над его созданием работает известный южно-африканский художник Сонни. В рамках большого экологического проекта он рисует редкие и исчезающие виды животных в крупных городах по всему миру.

Сонни, это творческий псевдоним художника, не называет своего настоящего имени и никогда не показывает эскиз граффити. Впрочем, уже видно, после завершения всех работ на Владивосток с высоты с достоинством будет взирать исполинский леопард.

Sonny, художник (ЮАР): «Я изучил изображения леопардов. Потрясающая кошка, конечно. Рисовать его сплошное удовольствие. Я хочу сделать так, чтобы граффити передавало всю грацию, достоинство, утонченность и силу леопардов. Поэтому очень стараюсь».

Сонни рисует диких животных неспроста. Он родился в Великобритании, но его еще ребенком родители перевезли в Южно-Африканскую Республику. Именно там он понял: если ничего не предпринимать, дикие животные могут остаться лишь на рисунках.

Sonny, художник (ЮАР): «Я видел львов, слонов и других диких животных в саванне достаточно близко. В Африке это обычное дело. А еще, что совершенно ужасно, обычное дело там — трофейная охота, из-за которой диких животных становится все меньше. Своими рисунками я хочу призвать людей перестать убивать прекрасных животных».

Так Сонни затеял арт-проект, который назвал «До костей». В его рамках он ездит по миру и совершенно легально рисует редких и исчезающих животных в мировых мегаполисах. Владивосток пока стал первым и единственным российским городом, где появится работа Сонни.

Мария Воронцова, директор представительства Фонда защиты диких животных IFAW: «В Нью-Йорке он нарисовал льва недалеко от Уолл-стрит. Я видела это, очень красиво. А еще он нарисовал медведя в Торонто. Теперь вот леопард».

Кстати, владивостокский леопард станет самым большим граффити среди всех работ арт-проекта Сонни. Ожидается, что пятнистый исполин будет готов уже в первой половине августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]