Во Владивостоке начался ремонт дворов по федеральной программе. Видеорепортаж Марии Ежевской
Во Владивостоке начался ремонт дворов по федеральной программе. Строители меняют бордюры, асфальтовое покрытие. Сколько домов-счастливчиков, и какие территории восстановят первыми?
Масштабный ремонт дворов Владивостока по федеральной программе. Работы в краевой столице уже закипели. Дома на Терешковой, Кипарисовой, 40 и 50 лет ВЛКСМ первыми попали в проект «Формирование современной городской среды».
Сергей Ткачев, главный специалист Отдела ремонта объектов благоустройства Управления дорог и благоустройства: «Подрядные организации приступили к работам. Работы начались с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия. Сейчас уже приступили к монтажу».
В администрацию Владивостока поступило 79 пакетов документов на участие в программе. Однако не все соответствовали условиям. Около 50 заявок вынесено на общественные слушания, чтобы самые проблемные дворы попали первыми на ремонт.
Елена Павлиненко, жительница дома по ул. Терешковой, 7: «В нашем доме проживают несколько инвалидов-колясочников, поэтому строители делают пониженный бордюр около каждого подъезда. А у тех подъездов, где живут инвалиды, будут скаты».
В 2017-ом во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, восстановят в следующем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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