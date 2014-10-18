В Приморье всё большую популярность набирает бег за механическим зайцем. Накануне соревнования для своих питомцев устроили артёмовские собаководы. Что же такое курсинг для четвероногих и их хозяев – хобби или спорт?

Персидская борзая по кличке Бия отказывается ждать своей очереди, она прямо сейчас готова гнать по полю добычу, пусть и ненастоящую. Нетерпение собаки объяснить легко – охота и преследование у нее в крови. Где же еще собакам, живущим в городских квартирах, демонстрировать и развивать свои рабочие качества!

- Трасса – это колоссальная разрядка для собаки, здесь животное может не сдерживать свои природные инстинкты. В состязаниях важны: ум, энтузиазм, маневренность, выносливость и, конечно, скорость.

Азарта городским охотникам не занимать, а вот вовремя сообразить и срезать траекторию движения, чтобы быстрее настичь добычу, способны не все.

Одни, как и положено охотничьим породам, заранее просчитывают направление «зайца», другие теряют из виду совсем. Такая имитация охоты или бег за механическим «зайцем» называется курсинг.

Наталья Первухина, организатор соревнований по курсингу, кинолог «Т.е. тренируются и мышцы собаки и «физика», собака и дома намного спокойнее от этого. Она приехала в выходные, она выбегалась, она сбросила свою энергию, скинула свой азарт и, естественно, собака до следующих выходных сидит дома спокойная».

Все породы бегут по-разному, от этого зависит, какой будет трасса. С помощью шнура, намотанного на электрокатушку и роликов, расставленных по полю, трассу можно растягивать по прямой или ломаной траектории. Регулируется и скорость «зайца», сегодня им стала связка полиэтиленовых пакетов.

В траве грациозно прыгает красавец Мажор, пудель добросовестно ищет «зайца», которого упустил из виду.

Виолетта Нелюбова хозяин собаки (пуделя по кличке Мажор):

- Пудель же не охотничья порода?

- Ну, стандартные использовали для охоты, так что вполне он может быть охотником.

- Как будете поощрять?

- Ну, ему это, я вижу, и не нужно, он готов еще бежать, ему нравится кого-то ловить, находить, и для него это большое удовольствие и без моих похвал!

Зачем на спортсменов одевают майки разного цвета, понятно, а то, что некоторым особо темпераментным участникам просто необходим намордник, чтобы самим не пострадать и соперников не покусать, узнаем с удивлением. Все собаководы мечтают заниматься курсингом со своими любимцами на серьезной площадке, увы, пока ближайшие профессиональные соревнования проводятся только в Хабаровске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]