Утверждён новый порядок оплаты общедомовых нужд

В России утверждён новый порядок оплаты за общедомовые нужды в многоквартирных домах. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, согласно новому закону, жители многоквартирных домов смогут выбрать, каким способом им платить за общедомовые коммунальные услуги.

«Собственникам жилья предстоит решить, как будет рассчитываться плата — по показаниям общедомового прибора учёта или по установленному региональному нормативу», – пояснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что поправки в Жилищный кодекс России предполагают возможность пересчета ранее осуществленных платежей, если в доме до этого уже функционировала система учета расходов общедомовых ресурсов.

Отметим, что новые тарифы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме, вступили в силу с 1 июня 2017 года в Приморье.

Кроме того, в нормативе за электроэнергию появилось две новые категории.

«Введены позиции для многоквартирных домов с лифтами и оборудованными электроотопительными, электронагревательными установками для горячего водоснабжения, в отопительный период и вне его», – уточнили в департаменте, отметив, что введение этих категорий обусловлено особенностями некоторых новостроек.

Напомним, с 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Кроме того, новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Ранее Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил скорректировать законодательство, регулирующее плату за общедомовые нужды.

«Я обратился в Правительство России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учета, но при этом не выше действующего норматива», – заявил Владимир Миклушевский.

Также глава региона Губернатор дал поручение государственной жилищной инспекции Приморского края ужесточить контроль за деятельностью управляющих компаний по начислению платежей за ОДН.

«Те компании, которые наживаются на людях в переходный период, пока не утверждён новый норматив, и выставляют огромные платежи, нужно наказывать. Если они совсем наглеют – лишать лицензии», – поручил Владимир Миклушевский.

С начала года в государственную жилищную инспекцию Приморского края поступило около 600 обращений граждан на предмет правильности выставления счетов за ОДН. Жилинспекция проводила проверки управляющих компаний и ТСЖ, если выявлялись нарушения, то компании должны были произвести перерасчет. Такой перерасчет уже произвели ряд управляющих компаний края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]