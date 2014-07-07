Япония может начать закупать в Приморье сено
Японская Shibata Unyu планирует наладить поставки в Японию фуражного сена из Приморского края, сообщил гендиректор компании Исии Осаму в среду в ходе переговоров с администрацией Приморья.
Сейчас объем сена, закупаемого Японией в США, Канаде и Австралии, составляет 1,8 млн тонн в год.
«Тем не менее, этих мощностей нам не хватает. В настоящее время дефицит фуража превышает 600 тыс. тонн. Кроме того, цена закупаемого сена достаточно высока, что также негативно отражается на развитии животноводства в Японии. Поэтому мы рассчитываем на взаимодействие с Россией и Приморьем в частности: у вас хорошие возможности для выращивания сена», - сказал Исии Осаму.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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