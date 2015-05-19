Китайский национальный парк тигров и леопардов на границе с Приморьем создадут к 2020 году

Природоохранные территории России и Китая объединят усилия для защиты и изучения единственной в мире популяции дальневосточного леопарда и юго-западной группировки амурского тигра. Перспективы сотрудничества в этом направлении стали главной темой рабочей встречи сотрудников «Земли леопарда», WWF и делегации из КНР.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов, в состав китайской делегации вошли специалисты из Гослесхоза КНР, Лесопромышленного бюро провинции Хэйлунцзян, Лесного департамента провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, заповедника Синкайху и WWF Китая. Глава китайской делегации Тан Сяопин рассказал о том, как проходят работы по формированию новой для Китая территории.

Китайский Национальный парк тигров и леопардов будет развернут на землях провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Территория общей площадью 1,5 миллиона гектаров полностью разделит свою восточную границу с «Землей леопарда». И хотя завершить создание нового нацпарка в КНР планируют лишь в 2020 году, уже сейчас местные специалисты прилагают большие усилия для борьбы с браконьерством, ведут активную работу с населением и продолжают проводить мониторинг популяций редких кошек. А в июле 2017 года уже был утвержден общий план новой территории.

Как и на юго-западе Приморья, занимаемые новым нацпарком леса являются домом для одних из самых редких кошек на планете. По данным последних учетов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров, и большая часть популяций этих хищников сосредоточена в России. Однако предпринятые за последние годы в КНР природоохранные меры оказали положительное влияние на местную экосистему, и сегодня леопарды и тигры свободно пересекают государственную границу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]