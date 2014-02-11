Доноры Приморья сдали более 6,5 тысяч литров крови за полгода

Более 13 тысяч человек посетили краевую станцию переливания крови и ее филиалы за первые шесть месяцев этого года. Благодаря активности приморских доноров банк крови пополнился более чем на 6,5 тысяч литров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров, что говорит о хорошей донорской активности.

«В среднем в день специалисты принимают около 100 человек, в том числе и новичков. Всего с начала года на станции побывали 13 014 человек, из них 1 850 доноров сдали кровь впервые», – сообщила главный врач Службы крови Приморья Ольга Горева.

Специалисты подсчитали, что по роду занятий преобладающее большинство доноров в Приморье, 58,3%, – это студенты, еще 29% – рабочие и служащие, 8,7% – неработающее население.

«Сейчас приморская служба крови не испытывает дефицита – благодаря возросшей донорской активности запасов крови хватает. Но чтобы была возможность спасать жизни и дальше, объемы крови необходимо пополнять. При этом важно, чтобы участие в таком благородном деле для человека не ограничивалось одним разом. Потребность в определенных группах крови меняется постоянно. Поэтому на станции переливания крови рады каждому донору», – подчеркивает Ольга Горева.

В Приморье активно развивается корпоративное донорское движение. В донорстве участвуют коллективы ведомств, предприятий и организаций различных форм собственности.

«Продолжает свое развитие и донорство среди студенческой молодежи. Постоянные участники акций – студенты ТГМУ, ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского, Дальрыбвтуза, Российской таможенной академии», – выражают благодарность врачи.

Следует отметить, что донорство поддерживается как коммерческими, так и некоммерческими организациями. Среди тех, кто помогают в организации донорских акций, – общество инвалидов с заболеваниями системы крови «Милосердие», благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

Отметим, что за период 2016 – начало 2017 года 178 жителей Приморского края награждены памятными значками «Почетный донор». Всего на территории края проживает около 5,5 тысяч почетных доноров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]