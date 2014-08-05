Анонс на 4 августа
4 августа в с. Красный Яр начнется экологический фестиваль «День Бикина», посвященный Году экологии и Году особо охраняемых территорий, 60-летию со дня образования села Красный Яр и Международному дню коренных народов мира.
4 августа во Владивостоке в 12.00 в сквере, расположенном по адресу Гамарника, 18 пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое 80-й годовщине образования Первореченского района.
4 августа в Находке пройдет жеребьевка для многодетных семей на получение бесплатных участков для строительства жилья.
4—6 августа г. Владивосток, МГУ им. Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а). Ежегодная парусная регата «Кубок адмирала Г.И. Невельского».
4 августа — Международный день пива.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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