Полицейские и дружинники уничтожили очаги произрастания конопли вблизи села Междуречье в Приморье
С целью соблюдения правовых основ государственной политики в сфере оборота наркотических средств сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно с добровольцами народной дружины имени Алексея Карась Ракитненского сельского поселения провели комплекс рейдовых мероприятий на территории Дальнереченского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В лесном массиве, вблизи села Междуречье поисковая группа, в состав которой вошли зональный участковый уполномоченный полиции Александр Николаенко и ветеран органов внутренних дел, командир ДНД Андрей Гагаркин, обнаружили разрозненные очаги произрастания запрещенных растений.
Из основной массы дикорастущей маньчжурской конопли 52 куста изъяты и направлены в экспертно-криминалистический отдел для проведения экспертизы. Более 120 кустов наркотикосодержащих растений сотрудники полиции совместно с членами ДНД уничтожили путем скашивания.
В настоящее время профилактические мероприятия, направленные на выявление и уничтожение наркосодержащих растений, продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.07.2017 Полицейские обнаружили и уничтожили в Приморье поле дикорастущей конопли
-
10.07.2017 Полицейские уничтожили в Шкотовском районе более 22 тысяч кустов дикорастущей конопли
-
21.06.2017 Полиция уничтожила 9 тысяч кустов конопли в Анучинском районе Приморья
-
09.06.2017 Гектар маньчжурской конопли в Приморье уничтожили полицейские
-
21.07.2016 Свыше 3 гектаров конопли уничтожили полицейские в Приморье
-
05.08.2014 Полицейские обнаружили в лесу Хасанского района 170 кустов манчьжурской конопли
Добавить комментарий