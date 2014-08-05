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Полицейские и дружинники уничтожили очаги произрастания конопли вблизи села Междуречье в Приморье

Полицейские и дружинники уничтожили очаги произрастания конопли вблизи села Междуречье в Приморье

Фото: УМВД по ПК

С целью соблюдения правовых основ государственной политики в сфере  оборота наркотических средств сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно с добровольцами народной дружины имени Алексея Карась Ракитненского сельского поселения провели комплекс рейдовых мероприятий на территории Дальнереченского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В лесном массиве, вблизи села Междуречье поисковая группа, в состав которой вошли зональный участковый уполномоченный полиции Александр Николаенко и ветеран органов внутренних дел, командир ДНД Андрей Гагаркин, обнаружили разрозненные очаги произрастания запрещенных растений.  

Из основной массы дикорастущей маньчжурской конопли 52 куста изъяты и направлены в экспертно-криминалистический отдел для проведения экспертизы. Более 120 кустов наркотикосодержащих растений сотрудники полиции совместно с членами ДНД уничтожили путем скашивания.   

В настоящее время профилактические мероприятия, направленные на выявление и уничтожение наркосодержащих растений, продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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