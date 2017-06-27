Жители Надеждинского района выбрали объекты для благоустройства в своих поселениях

Шесть дворов и одну общественную территорию благоустроят в населенных пунктах Надеждинского района до конца года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, какие изменения произойдут в муниципалитете, рассказали сами жители поселков.

Так, в поселке Новый оборудуют спортивную площадку во дворе, прилегающем к семи домам на пересечении улиц Ленина и Первомайская.

По словам и.о. главы населенного пункта Сергея Лопатина, перечень работ для реализации в рамках проекта выбрали жители поселка.

«До конца года мы заасфальтируем придомовые территории, поставим лавочки и наладим освещение. Вокруг существующей детской площадки уложим беговую дорожку шириной в два метра, чтобы люди могли заниматься спортом. Дизайн-проектом предусмотрено и создание парковочных мест», – сообщил он, добавив, что подрядчик для проведения работ уже выбран.

Жители семи домов активно принимали участие в общественных обсуждениях проекта, каждый предлагал свои идеи по улучшению дворовой территории. Как отметила одна из жительниц Эльвира Ануфриева, все с нетерпением ждут, когда их двор преобразится.

«Мы много лет добивались этого от местной администрации. Двор не ремонтировался много десятилетий, все уже давно пришло в негодность. В прошлом году нам установили детскую площадку, но сама территория осталась неухоженной. Благодаря приоритетному проекту у нас появилась возможность сделать себе двор мечты, надеемся, что все работы завершатся вовремя», – отметила она.

Два двора на улице Лазо и общественную территорию около спортивного стадиона отремонтируют в поселке Раздольное. Жители здесь решили отремонтировать дорогу, установить современный детский комплекс и скамейки у каждого подъезда, благоустроить зеленую зону.

В приоритетном проекте также принимает участие поселок Тавричанка – здесь до конца года приведут в порядок три двора по адресам Лесная, 11, 60 лет ВЛКСМ 2 и 4. Территории заасфальтируют, установят бордюры, лавочки и урны, а также отремонтируют освещение.

По словам куратора проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморье,вице-губернатора Александра Юрова, всего до конца года в крае благоустроят 58 населенных пунктов – от крупных городов до небольших поселений.

«Отремонтируют около 300 дворов, 59 общественных территорий и приведут в порядок шесть парков. Проект только начинает работать, в следующем году участников будет гораздо больше», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]