Пожилой водитель скончался прямо на дороге под Владивостоком

В районе «Фетисов Арены» автомобиль врезался в леера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime.

По предварительной информации, пожилому водителю иномарки стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Когда очевидцы происшествия подбежали к автомобилю, мужчина был без сознания. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали его смерть.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]