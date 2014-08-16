Турпоток из Китая в Россию за 6 месяцев вырос на 300% в отдельных регионах - Ростуризм

Увеличение туристического потока из Китая в Россию в рамках безвизового обмена в первом полугодии 2017 года достигло 300% в отдельных регионах. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

"В первом полугодии 2017 года турпоток из КНР в Россию по безвизовому каналу увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 300%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Ростуризма, регионом-рекордсменом в процентном соотношении, где рост числа прибытий составил 300%, стала Бурятия. Согласно информации ведомства, за 6 месяцев туда приехали 438 туристов из Китая, в то время как за аналогичный период 2016 года регион принял только 142 гостей из этой страны.

В количественном отношении лидером в первом полугодии в списке направлений, популярных у китайских туристов, стала Москва. Как сообщает Ростуризм, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель увеличился на 21%. Вторым в рейтинге оказался Приморский край, а третье место досталось Санкт-Петербургу. Их показатели выросли на 16% и на 136% соответственно, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что причиной роста популярности России у туристов из Китая является реализация программы China Friendly и таких межрегиональных проектов, как "Красный маршрут", "Великий шелковый путь", а так же продвижение российского турпотенциала на крупнейших выставках в Пекине, Гуанчжоу, и в рамках других мероприятий. По мнению исполнительного директора Туристической ассоциации "Мир без границ" Александра Агамова, "значительную роль играет географическое положение: для китайского туриста Москва - самая близкая европейская столица, а города Западной Европы по-прежнему представляются туристам из КНР не вполне безопасным направлением".

На данный момент между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене, подписанное 29 февраля 2000 года. Весной этого года заместитель главы Ростуризма Николай Королев во время своего визита в Пекин рассказал, что новое соглашение об этом планируется подписать этим летом. Он также сообщал, что документ позволит снизить требования к минимальному числу туристов в группе с пяти до трех человек, одновременно увеличив сроки их максимального пребывания за рубежом с 14 до 21 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]