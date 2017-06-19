В 58 поселках и городах края благоустроят больше 300 дворов и 60 общественных территорий. Например, в Надеждинском районе полностью обустроят в этом году шесть дворов и приведут в порядок территорию у местного стадиона. Лавочки, урны, освещение и асфальтирование территорий — жильцы сами выбирают, что необходимо сделать. Первые работы уже начались.

Более трех лет жители улиц Ленина и Первомайской буквально атаковали администрацию Надеждинского района. Во дворе нет лавочек и света, дорога к домам разбита. Сегодня глава поселения показывает жителям уже готовый дизайн-макет их придомовой территории. Строительство начнется со дня на день.

Сергей Лопатин, и.о. главы Надеждинского сельского поселения: «Существует четыре вида обязательных работ — это освещение, асфальтирование придомовой территории, лавочки, урны. Есть работы необязательные. Это асфальтирование автомобильных парковок, спортивной площадки и велодорожки».

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» включает в себя не только ремонт дворов, но и городских парков, скверов и центральных улиц. Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу в течение пяти лет.

Александр Юров, вице-губернатор Приморского края: «Это делается не по усмотрению властей, это всё делается на основании общественного мнения жителей, проекты выбирают они. Реализация — за счет денег федерального, краевого и муниципального бюджетов».

На общественных собраниях жители сами решают, чего не хватает во дворе. Помимо обязательных работ, они могут заказать строительство детской или спортивной площадки.

Елена Балаева, жительница п. Новый: «Хотели здесь сделать автостоянку, мы собирали подписи, чтобы этого не произошло, вот нам построили площадку. Место осталось, тоже ходили просили, чтобы еще что-то сделали».

Все участники программы заключают контракты с подрядчиками и приступают к работам. Обновленные парки, дворы и скверы жители края увидят уже в конце года. Работы по проекту рассчитаны до 2022-го года, деньги на реализацию продолжит выделять как федеральный, так и краевой бюджет.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]