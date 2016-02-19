Во Владивостоке реальный срок получил водитель, повторно севший за руль пьяным
Во Владивостоке мировой суд вынес приговор жителю краевого центра, который осужден за нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
Как установлено в судебном заседании, в декабре 2016 года фигурант уже был осужден за совершение такого же преступления. Тогда суд назначил нарушителю наказание в виде 160 часов обязательных работ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В апреле 2017 года мужчина вновь сел за руль автомобиля «Toyota Land Cruiser 100» после употребления алкоголя и, не справившись с управлением, наехал на ограждение в районе дома по ул. Снеговой в г. Владивостоке.
Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили у водителя явные признаки опьянения, и его отстранили от управления автомобилем и составили протокол о направлении на медосвидетельствования, от которого фигурант отказался.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления против безопасности движения, суд назначил ему за содеянное 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишив его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 2 месяца.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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