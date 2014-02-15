Уголовное дело в Театре оперы и балета. Подробности
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче имущества Приморского Театра оперы и балета.
Прокуратура Приморья проверила законность отчуждения имущества, находившегося в оперативном управлении КГАУК «Приморский театр оперы и балета». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Елену Телегину, старшего помощника прокурора края.
Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, регламентирующего в т.ч. ликвидацию автономного учреждения, в 2015 году распоряжениями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края все имущество, находившееся в оперативном управлении Приморского театра оперы и балета, изъято и закреплено на праве оперативного управления за департаментом культуры Приморского края.
Указанные действия привели к невозможности осуществления учреждением уставной деятельности, а также удовлетворения требований его кредиторов (на общую сумму свыше 100 млн рублей), в том числе установленных судебными актами.
При этом Администрацией Приморского края решение о ликвидации учреждения принято лишь в марте 2017 года уже после изъятия имущества.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором края Губернатору Приморского края внесено представление.
Кроме этого, материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц Администрации Приморского края направлены в следственный орган.
По результатам их рассмотрения следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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