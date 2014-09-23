Почти 6 млн рублей получит Красноармейский район на ремонт дамб
Из резервного фонда Приморского края направят почти шесть миллионов рублей на ремонт защитных гидротехнических сооружений в трёх сёлах Красноармейского района. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщил директор краевого департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, в этом году в Красноармейском районе будут отремонтированы три дамбы, защищающие от наводнений сёла Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут.
«Объём восстановительных работ значительный, поэтому принято решение направить муниципалитету средства в размере 5,9 миллиона рублей из резервного фонда Приморского края», – уточнил руководитель ведомства.
На эти средства планируется выполнить отсыпку на повреждённых участках дамб.
Данные работы позволят обезопасить населённые пункты Красноармейского района от наводнений и паводков.
Восстановление гидротехнических сооружений в муниципалитете выполнят до конца текущего года.
Кроме того, в этом году из средств краевого бюджета направят более трёх миллионов рублей на берегоукрепительные мероприятия в селе Соколовка Чугуевского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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