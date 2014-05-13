Крупный штраф выплатит матрос-контрабандист

Российский моряк незаконно ввозил в Приморье через границу алкоголь и табачные изделия в крупном размере. За это суд вынес ему обвинительный приговор.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ, суд установил, что матрос т/х «Bravo» компании судовладельца DALITORA PROJECT LTD в апреле 2016 года, находясь в порту Отару (Япония), приобрел алкоголь и табачные изделия, по оценкам экспертов, на общую стоимость более 991 тыс.руб. Указанную продукцию злоумышленник спрятал на судне, администрация судна о перевозимой продукции не подозревала. Табак и алкоголь матрос не задекларировал, к таможенному контролю не предъявил.

Преступление выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

Фрунзенским районным судом г. Владивостока в отношении моряка постановлен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс.руб.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]