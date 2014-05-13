Крупный штраф выплатит матрос-контрабандист
Российский моряк незаконно ввозил в Приморье через границу алкоголь и табачные изделия в крупном размере. За это суд вынес ему обвинительный приговор.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ, суд установил, что матрос т/х «Bravo» компании судовладельца DALITORA PROJECT LTD в апреле 2016 года, находясь в порту Отару (Япония), приобрел алкоголь и табачные изделия, по оценкам экспертов, на общую стоимость более 991 тыс.руб. Указанную продукцию злоумышленник спрятал на судне, администрация судна о перевозимой продукции не подозревала. Табак и алкоголь матрос не задекларировал, к таможенному контролю не предъявил.
Преступление выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю.
Фрунзенским районным судом г. Владивостока в отношении моряка постановлен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс.руб.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.07.2017 Китаец хотел вывезти из России 21 тысячу долларов США
-
26.08.2016 В Приморье за получение взятки осужден бывший сотрудник таможни
-
16.06.2016 В Октябрьском районе гражданин России осужден за контрабанду в особо крупном размере
-
15.03.2016 Во Владивостоке вынесен приговор жителю Приморья за кражу из каюты морского судна
-
25.12.2014 В Октябрьском районе вынесен обвинительный приговор сотруднику исправительной системы
-
13.05.2014 В Уссурийске вынесен обвинительный приговор гражданину КНР, пытавшемуся дать взятку полицейскому
Добавить комментарий