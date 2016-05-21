Анонс на 6 августа
6 августа во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) в 12.00 пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов».
6-12 августа г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Открытое Первенство ДВФО по парусному спорту «Дальневосточная регата – 2017».
6 августа — День железнодорожника.
6 августа — День Железнодорожных войск России.
6 августа — Международный день «Врачи мира за мир».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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