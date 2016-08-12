Во Владивостоке на выходных будет облачно, возможен дождь
С самого начала августа Приморский край находится под влиянием фронтальных разделов. Малоподвижный антициклон, установившийся над Охотским морем, препятствует дальнейшему продвижению атмосферных фронтов на восток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В прошедшие сутки на большей части края по-прежнему сохранялись кратковременные дожди различной интенсивности, с количеством от 0.3 до 15 мм. Температура воздуха днем составила +20…+26 °С, ночью понизилась до +15…+22 °С.
4 августа и в ближайшие двое суток фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На севере края вероятны сильные ливни. Температурный фон останется без существенных изменений, ночью в пределах +15…+22 °С, днем +20…+26 °С.
Во Владивостоке в пятницу и на выходных облачно, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18…+23 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.07.2017 В Приморье возможны грозовые дожди
-
27.07.2017 В пятницу во Владивостоке пройдет небольшой дождь
-
24.07.2017 В Приморье снова пройдут грозовые дожди
-
18.07.2017 На смену духоте во Владивосток пришла прохлада и морось
-
14.07.2017 Прогноз погоды в Приморье на выходные дни
-
12.08.2016 На выходных в Приморье пройдут дожди
Добавить комментарий