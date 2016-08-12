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Во Владивостоке на выходных будет облачно, возможен дождь

Во Владивостоке на выходных будет облачно, возможен дождь

С самого начала августа Приморский край находится под влиянием фронтальных разделов. Малоподвижный антициклон, установившийся над Охотским морем, препятствует дальнейшему продвижению атмосферных фронтов на восток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В прошедшие сутки на большей части края по-прежнему сохранялись кратковременные дожди различной интенсивности, с количеством от 0.3 до 15 мм. Температура воздуха днем составила +20…+26 °С, ночью понизилась до +15…+22 °С.

4 августа и в ближайшие двое суток фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На севере края вероятны сильные ливни. Температурный фон останется без существенных изменений, ночью в пределах +15…+22 °С, днем +20…+26 °С. 

Во Владивостоке в пятницу и на выходных облачно, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18…+23 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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