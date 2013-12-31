В Анучинском районе двое местных жителей напали на предпринимателя и избили
Анучинский районный суд вынес приговор двоим ранее судмимым местным жителям, их признали виновными в разбое, нападении и хищении имущества.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, нападение совершено в конце декабря 2016 года двумя ранее неоднократно судимыми уроженцами Анучинского района. На этот раз их жертвой стал директор местного предприятия, занимавшийся выращиванием и переработкой риса.
Фигуранты, переодевшись в камуфляж и надев самодельные маски, вооружились деревянными палками. Подойдя ночью к дому потерпевшего, они представились полицейскими и проникли в дом. Там они напали на коммерсанта, потребовав от него деньги. Они избивали мужчину и угрожали ему убийством. Потерпевшему удалось выбежать из дома и скрыться от нападавших. О случившемся он сообщил в полицию, и злоумышленники были оперативно задержаны.
Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и приговорил их за содеянное к 8 годам 6 месяцам и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строго режима соответственно.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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