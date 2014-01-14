В России ужесточили наказание за продажу нелегального алкоголя
За безлицензионную продажу алкоголя предусмотрена уголовная ответственность. Сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции приморцы могут по телефону «горячей линии»: 8 (423) 22-15-806. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации краевого департамента лицензирования и торговли Приморья, в стране значительно ужесточается наказание за нелегальную продажу алкогольной продукции.
«Так, за безлицензионную продажу для физлиц предусмотрен штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.
Введена также уголовная ответственность за продажу алкоголя без лицензии.
«За неоднократное нарушение штраф составит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. Также нарушитель закона может быть наказан исправительными работами на срок до одного года», – добавили специалисты.
Те же деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, предлагается наказывать штрафом до четырех миллионов рублей, либо лишением свободы сроком до 5 лет.
Отметим, работа по пресечению безлицензионной продажи алкогольной продукции в Приморье находится на контроле вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева.
О фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (423) 22-15-806. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также можно использовать сайт Росалкогольрегулирования, раздел «Общественный контроль».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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