«Вести: Приморье»: Приморье будет жить по японским технологиям

Доступный минимализм. Во Владивостоке в рамках экономического форума презентуют дома, построенные по японской технологии. Сейчас макеты жилья практически готовы. Как они будут выглядеть и сколько стоить расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]