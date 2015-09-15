«Вести: Приморье»: Приморье будет жить по японским технологиям
Доступный минимализм. Во Владивостоке в рамках экономического форума презентуют дома, построенные по японской технологии. Сейчас макеты жилья практически готовы. Как они будут выглядеть и сколько стоить расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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