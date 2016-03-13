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Полиция проводит рейды по незаконным автостоянкам во Владивостоке

Полиция проводит рейды по незаконным автостоянкам во Владивостоке

Фото: alterainvest.ru

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность  парковок, расположенных на улицах Тухачевского, Луговой, Карбышева, Лазурной и Днепровском переулке.

Составлено 6 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала  2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 149 протоколов об административных правонарушениях, из них 72 - в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают  сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район)                226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский  район)         227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский  район)      240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)            265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский  район)                 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский)                             238-80-03

Отдел полиции №9 (о.Русский)                              249-09-27 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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