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Соглашения о развитии производства бриллиантов, модульных домов и переработки женьшеня в Приморье подпишут на ВЭФ

Соглашения о развитии производства бриллиантов, модульных домов и переработки женьшеня в Приморье подпишут на ВЭФ

Фото: Администрация ПК

Около 30 проектов Приморский край уже подготовил для подписания с инвесторами в ходе третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, общая сумма уже подготовленных проектов соглашений для подписания на «полях» ВЭФ-2017 составляет более 73 миллиардов рублей.

«Проекты есть как краткосрочные, так и предполагаемые к реализации в течение ближайших десяти лет. На данный момент подготовлено уже около 30 проектов соглашений, но их число и общая сумма, конечно, увеличатся», – заявил первый заместитель главы края Василий Усольцев.

В числе уже заявленных к подписанию проектов – соглашения о сотрудничестве в создании производства бриллиантов, модульных домов, текстиля, жестяной тары, по добыче и переработке природного мрамора, переработке женьшеня, золошлаковых отходов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Также Приморский край планирует подписать в ходе третьего Восточного экономического форума соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, ПАО «Почта Банк», вьетнамским городом Хайфон, китайскими компаниями «Юй Пэн» и «Гуанда» – по реализации проектов строительства жилья эконом-класса и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» соответственно – и другие. 

Готовящимися проектами соглашений предусмотрены также мероприятия в сфере развития проектного управления, информационно-телекоммуникационной культуры, спорта, создания центра ядерной медицины, подключения школ и лечебно-профилактических учреждений к оптоволоконным сетям связи, внедрения систем общественной безопасности и весогабаритного контроля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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