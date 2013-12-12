В Приморье будет работать один из крупнейших нефтехимических кластеров в мире
Президент России в Амурской области провел совещание по реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока. В их числе и строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье. К работам должны приступить до конца 2017 года, а чтобы все успеть, необходимо, по словам Владимира Путина, решать вопросы обеспечения газом и транспортной инфраструктуры. Современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс разместится в Партизанском районе. Проектная мощность переработки составит 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год. О деталях реализации проекта рассказал губернатор края, который приняло участие в совещании.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «На первом этапе это бензин и масла, и частично полиэтилен, полипропилен. Второй этап будет посвящен полностью полиэтилену, полипропилену и их производным и созданию нефтехимического кластера. Это будет один из самых крупных нефтехимических кластеров в мире».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.03.2017 Развитие нефтехимического комплекса в Приморье позволит экспортировать полимеры в страны АТР
-
19.02.2017 Правительство утвердит документ о создании ТОР "Нефтехимический" в Приморье до 1 марта
-
01.02.2016 В Приморье подготовили проект заявки ТОР «Нефтехимический»
-
24.07.2014 Специалисты готовы приступить к строительству «ВНХК» в Приморье
-
13.12.2013 Новый нефтехимический комбинат в Приморье увеличит мощность с 10 до 30 млн тонн переработки в год
-
12.12.2013 Проект строительства нефтехимического комбината представлен в Приморье
Добавить комментарий