В Приморье ищут лжетеррориста, «заминировавшего» крупный торговый комплекс
Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя ТРК Юлию Гулеватую.
Напомним, накануне «Вести: Приморье» сообщили о массовой эвакуации из торгово-развлекательного центра. На редакционный WhatsApp (+7 914 076 47 77) были присланы фотографии множества людей, которые были вынуждены покинуть здание «Снданки Сити» из-за ложного сообщения о заложенной бомбе. Администрация сообщила о тревожном звонке в полицию. На место выехали правоохранительные органы, пожарные, взрывотехники, а также скорая и МЧС.
«Сегодня на официальную почту «Седанка Сити» пришло сообщение о планируемом взрыве. Мы оперативно обратились в полицию и эвакуировали всех посетителей и сотрудников», – прокомментировали представители ТРЦ.
В тот же день, 3 августа, с 21.00 торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжил свою работу в обычном режиме. После 3-часовой проверки правоохранительными органами всех помещений в здании комплекса было сообщено об отсутствии подозрительных устройств.
Реальных угроз не было обнаружено, по факту провокационных сообщений сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.08.2017 В ТРЦ "Седанка Сити" произведена срочная эвакуация людей(фото)
-
07.01.2017 ДТП напротив ТРЦ "Седанка Сити" привело к образованию пробки в сторону Владивостока
-
06.10.2016 В предстоящие выходные состоится открытие крупнейшего ТЦ Владивостока
-
19.08.2016 Грандиозный торговый центр появится во Владивостоке
-
27.06.2016 Во Владивостоке открылся первый концептуальный торговый комплекс «Седанка Сити»
-
06.06.2016 Техническое открытие ТРК "Седанка-Сити" во Владивостоке запланировано на 24 июня
Добавить комментарий