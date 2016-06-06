В Приморье ищут лжетеррориста, «заминировавшего» крупный торговый комплекс

Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя ТРК Юлию Гулеватую.

Напомним, накануне «Вести: Приморье» сообщили о массовой эвакуации из торгово-развлекательного центра. На редакционный WhatsApp (+7 914 076 47 77) были присланы фотографии множества людей, которые были вынуждены покинуть здание «Снданки Сити» из-за ложного сообщения о заложенной бомбе. Администрация сообщила о тревожном звонке в полицию. На место выехали правоохранительные органы, пожарные, взрывотехники, а также скорая и МЧС.

«Сегодня на официальную почту «Седанка Сити» пришло сообщение о планируемом взрыве. Мы оперативно обратились в полицию и эвакуировали всех посетителей и сотрудников», – прокомментировали представители ТРЦ.

В тот же день, 3 августа, с 21.00 торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжил свою работу в обычном режиме. После 3-часовой проверки правоохранительными органами всех помещений в здании комплекса было сообщено об отсутствии подозрительных устройств.

Реальных угроз не было обнаружено, по факту провокационных сообщений сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]