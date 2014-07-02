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В Приморье ищут свидетелей «смертельного» ДТП

В Приморье ищут свидетелей «смертельного» ДТП

3 августа около 03.00  на 395 км автодороги Хабаровск–Владивосток А-370 «Уссури» (район села Тамга Лесозаводского района) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. 

Водитель неустановленной автомашины, предположительно, большегруза, сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшему помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.   

Очевидцам  ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора,  полиция предлагает   обращаться по телефонам ГИБДД МОМВД России «Лесозаводский»: 8 42355 29-3-09, 23-4-21, 8914 795 08 81.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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