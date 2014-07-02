В Приморье ищут свидетелей «смертельного» ДТП
3 августа около 03.00 на 395 км автодороги Хабаровск–Владивосток А-370 «Уссури» (район села Тамга Лесозаводского района) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход.
Водитель неустановленной автомашины, предположительно, большегруза, сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшему помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.
Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД МОМВД России «Лесозаводский»: 8 42355 29-3-09, 23-4-21, 8914 795 08 81.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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