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Вчера, 21:30
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В Уссурийске стартовала пятая специализированная ярмарка «Всё к школе». Видеорепортаж

В Уссурийске стартовала ежегодная специализированная ярмарка «Всё к школе». Она работает в центре города и предлагает все необходимое для мальчишек и девчонок, которым до 1 сентября еще нужно как следует подготовиться к занятиям.

На ярмарку народ прибывает даже из дальних деревень. 55 торговых палаток расположили в старом центре Уссурийска. Их вполне достаточно, чтобы снабдить всем необходимым не только школьников, но и студентов.

Оксана Тищенко, начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации УГО: «Эта ярмарка пользуется популярностью как у жителей округа, так и у продавцов. У них есть возможность продать свой товар ниже, чем розничные цены, в магазинах, учитывая тот факт, что за торговое место они не платят».

Подобный формат работы ярмарки в крае сохранил и надежно продолжает только Уссурийск. А товары для школьников стараются подобрать от ведущих производителей России, отдавая предпочтение местным, приморским.

Ольга Пьянова, руководитель администрации ярмарки: «Ярмарка, конечно, носит социальную направленность в первую очередь».

В этом сезоне школа не выходит из тренда «строго, но красиво». Главное, чтобы красота не мешала комфорту. Собирая продавцов централизованно, под крышей ярмарки, администрация города, вместе с предпринимателями, дает возможность и семьям с небольшим достатком подготовиться к новому учебному году. Для этого придумали благотворительную акцию. По условиям любой покупатель может приобрести школьные принадлежности и для детей из малообеспеченных семей и детских домов.

Анна Павлова, руководитель благотворительного фонда в г.Уссурийске и руководитель местного отделения «Матери России»: «Эта акция стала общегородской, общенародной. Суть благотворительности в том, чтобы у кого огромное сердце и душа, мог поделиться с теми, кто в этом нуждается». Специализированная ярмарка «Все к школе» будет работать до 3 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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