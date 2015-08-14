Автопоезд «Забота» приедет на остров Путятина в ЗАТО Фокино
Жители острова Путятина смогут побывать на приеме у врачей автопоезда «Забота». Передвижная поликлиника со специалистами ведущих медицинских учреждений Владивостока будет работать здесь в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в течение всего дня на острове Путятин будут вести прием терапевты, хирург, гинеколог, стоматолог и другие специалисты, которые традиционно работают во взрослой бригаде «Заботы».
«Помимо приема и консультаций у врачей, жители смогут сдать анализы в передвижной клинической лаборатории и пройти УЗИ-диагностику», – сообщили в департаменте.
В настоящее время автопоезд «Забота» работает в Большом Камне и уже в субботу, 5 августа, бригада переедет в соседний район – ЗАТО Фокино.
«Нами достигнута договоренность о том, что местные власти помогут морским путем доставить автомашины, на которых передвигаются по краю врачи автопоезда на островную территорию. Жителей о приезде врачей проинформировали – нас там ждут», – отметили в автопоезде «Забота».
Напомним, что медицинский поезд на колесах уже бывал в Большом Камне и ЗАТО Фокино весной этого года. Тогда на территориях работал детский состав врачей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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