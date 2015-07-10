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Производство блочных модульных котельных открылось в Приморье

Производство блочных модульных котельных открылось в Приморье

Фото: Администрация ПК

Еще одна компания из Приморья открыла собственное производство современных модульных котельных, которое позволит обеспечить потребности резидентов Свободного порта Владивосток и ТОРов в подключении к теплосетям. Чтобы расширить производственные мощности, компания также намерена сама стать резидентом ТОР «Надеждинская».

По словам директора департамента энергетики Аллы Фортун, такое производство в Приморье будет способствовать формированию конкурентной цены.

«С приходом новых инвесторов появляется потребность в компаниях, которые помогли бы в теплоснабжении объектов. Новые котельные могут работать на природном газе. А с учетом того, что сейчас в регионе развивается система газоснабжения, уже скоро нам будут нужны организации, которые смогут провести реконструкцию мазутных котельных на использование природного газа», – отметила руководитель ведомства.

Напомним, первые объекты газопотребления в Приморье введены в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это Владивостокская ТЭЦ-2, ВТЭЦ-1, ТЦ «Северная», завод СОЛЛЕРС-ДВ, три мини-ТЭЦ острова Русский.

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы на объектах газоснабжения судостроительного комплекса АО ДВЗ «Звезда». В этом году планируется начать строительно-монтажные работы по объектам газоснабжения для территорий опережающего социально-экономического развития и уже в следующем году первые резиденты ТОР будут подключены к природному газу. К 2020 году планируется развить сеть внутрипоселковых газопроводов на территориях крупнейших населенных пунктов Приморского края – Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Большого Камня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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