Экспорт сельхозпродукции Приморья составил более миллиарда долларов
Ежегодный экспорт кукурузы и сои из Приморья в страны АТР составляет почти 160 тысяч тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, экспорт сельхозпродукции приморских производителей составил 42% от общего объема экспорта.
«С 2014 года он вырос в два раза и составил более миллиарда долларов», – отметили в ведомстве.
По словам специалистов, произошло увеличение экспорта сои и кукурузы в Японию и Республику Корея.
«Ежегодно из Приморья в страны АТР поставляются почти 93 тысячи тонн кукурузы и почти 66 тысяч тонн сои», – добавили они.
Отметим, экспорт сельхозпродукции РФ в последние годы демонстрирует постоянный рост. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2017 года он вырос в годовом выражении на 17,7% и составил более 7,3 миллиардов долларов. Основу экспорта составляют зерновые, на втором месте – рыба и рыбная продукция, на третьем – растительные масла.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.
«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – подчеркнул Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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