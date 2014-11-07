Экспорт сельхозпродукции Приморья составил более миллиарда долларов

Ежегодный экспорт кукурузы и сои из Приморья в страны АТР составляет почти 160 тысяч тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, экспорт сельхозпродукции приморских производителей составил 42% от общего объема экспорта.

«С 2014 года он вырос в два раза и составил более миллиарда долларов», – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, произошло увеличение экспорта сои и кукурузы в Японию и Республику Корея.

«Ежегодно из Приморья в страны АТР поставляются почти 93 тысячи тонн кукурузы и почти 66 тысяч тонн сои», – добавили они.

Отметим, экспорт сельхозпродукции РФ в последние годы демонстрирует постоянный рост. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2017 года он вырос в годовом выражении на 17,7% и составил более 7,3 миллиардов долларов. Основу экспорта составляют зерновые, на втором месте – рыба и рыбная продукция, на третьем – растительные масла.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – подчеркнул Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]