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Экс-чиновник администрации Приморья отправлен под домашний арест по делу о махинациях с имуществом театра оперы и балета

Экс-чиновник администрации Приморья отправлен под домашний арест по делу о махинациях с имуществом театра оперы и балета

Ленинский районный суд во Владивостоке в пятницу избрал меру пресечения бывшему заместителю директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илье Терехову, которого задержали по делу о махинациях с имуществом театра оперы и балета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель районного суда.

Как сообщалось со ссылкой на местные СМИ, И.Терехова задержали 2 августа во Владивостоке в связи с уголовным делом, которое ранее возбудило СУ СКР по Приморью по фактам нарушений с передачей имущества Приморской сцене Мариинского театра.

В свою очередь прокуратура Приморья сообщила, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки по фактам нарушений по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Так, при ликвидации Приморского театра оперы и балета тот как юридическое лицо остался должен кредиторам за полученные товары и услуги более 150 млн руб. Долги нужно было вернуть имуществом. Однако оно в полном объеме было изъято в оперативное управление чиновниками департамента земельных и имущественных отношений и позднее передано Приморской сцене Мариинского театра. Прокуратура усмотрела в этих действиях нарушение закона. Подписал документы И.Терехов, который в июне этого года уволился из администрации края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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