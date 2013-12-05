В Приморье задержан подозреваемый в убийстве таксиста
В дежурную часть Межмуниципального отдела полиции «Спасский» в 2-15 ночи поступило телефонное сообщение от водителя, возвращавшегося из командировки в гараж, о том, что на улице Приморской в городе Спасск-Дальний он обнаружил труп мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС-Конттроль".
На место происшествия прибыла оперативная группа. Сотрудники полиции опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность потерпевшего, им оказался 49 летний таксист, с которым у диспетчера пропала связь около часа ночи.
Продолжая оперативно-разыскную работу сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершенном преступлении, им оказался 42-летний житель города Спасска-Дальнего, которого потерпевший вез последним. Подозреваемый был задержан в течение 10 часов на угнанной автомашине в районе села Нововладимировка Спасского района и дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения по статье 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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