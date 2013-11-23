На Седанкинском спуске в массовом ДТП пострадало 7 автомобилей
В ночь на субботу, 5 августа, на Седанкинском спуске произошло массовое ДТП. На выезде из города столкнулись поливальная машина, Lexus и длинномер, а на встречной полосе – Mitsubishi Colt, Toyota Prius и Toyota Premio, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Мнения участников о причинах аварии разнятся. По одной из версий, Lexus двигался из города и врезался в поливальную машину. Водитель большегруза, увидев перед собой ДТП, резко нажал на педаль тормоза, фуру занесло, и она пробила бетонные ограждения. В этот момент на встречной полосе Mitsubishi Colt врезался в Toyota Prius, после чего малолитражку развернуло, и она ударила Premio. По другой версии, всех «собрал» длинномер.
Помощь медиков понадобилась женщине, находившейся в Lexus. Врачи осмотрели ее, но госпитализировать не стали.
Выяснить обстоятельства ДТП и определить виновника предстоит сотрудникам ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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