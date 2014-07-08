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"Крестный отец" по-приморски: Жителю Владивостока "подбросили" свиную голову

"Крестный отец" по-приморски: жителю Владивостока неизвестные разбили окно изощренным способом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_control, стекло в автомобиле разбили свиной головой. ЧП произошло на парковке около дома по Южно-Уральской, 10а. Очевидцы предполагают, что таким образом неизвестные решили напугать хозяина авто.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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