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ГАИ Владивостока призывает водителей воздержаться от поездок в случае ухудшения погоды

ГАИ Владивостока призывает водителей воздержаться от поездок в случае ухудшения погоды

Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать конкретные метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами.

Следует выбирать правильную манеру вождения, а именно – снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Скопление воды на проезжей части при движении на высоких скоростях могут привести к потере управляемости транспортного средства. Необходимо помнить, что во время осадков значительно ухудшается видимость и восприятие дорожной обстановки, снижается коэффициент сцепления колес. Госавтгоинспекция рекомендует не оставлять машины вблизи деревьев, рекламных щитов и ограждений.

Пешеходам в свою очередь следует убедиться в безопасности и не пересекать проезжую часть дороги в неустановленных местах. На одежду следует прикрепить световозвращающие элементы. Велосипедистам и мотоциклистам необходимо воздержаться от поездок.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае возникновения сложной ситуации на дороге автомобилистам  рекомендуют  обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники полиции окажут содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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