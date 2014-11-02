ГАИ Владивостока призывает водителей воздержаться от поездок в случае ухудшения погоды
Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать конкретные метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами.
Следует выбирать правильную манеру вождения, а именно – снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Скопление воды на проезжей части при движении на высоких скоростях могут привести к потере управляемости транспортного средства. Необходимо помнить, что во время осадков значительно ухудшается видимость и восприятие дорожной обстановки, снижается коэффициент сцепления колес. Госавтгоинспекция рекомендует не оставлять машины вблизи деревьев, рекламных щитов и ограждений.
Пешеходам в свою очередь следует убедиться в безопасности и не пересекать проезжую часть дороги в неустановленных местах. На одежду следует прикрепить световозвращающие элементы. Велосипедистам и мотоциклистам необходимо воздержаться от поездок.
Госавтоинспекция напоминает, что в случае возникновения сложной ситуации на дороге автомобилистам рекомендуют обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники полиции окажут содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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