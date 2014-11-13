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Пляжный отдых обошелся приморцу в 70 тысяч рублей

Пляжный отдых обошелся приморцу в 70 тысяч рублей

Фото: plusworld.ru

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение жителя Владивостока. Мужчина рассказал, что во время отдыха на одном из пляжей поселка Безверхово у него похитили банковская карта, с которой сняли денежные средства в сумме 70 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.  Полицейские опросили потерпевшего, изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной около банкомата. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний житель поселка Новый.  В отделе полиции он дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что приехал в Хасанский район отдыхать, где и познакомился с потерпевшим. Приятели неоднократно снимали денежные средства с его банковской карты для покупки алкогольных напитков. Дождавшись, пока мужчина уснет, злоумышленник похитил его денежные средства в сумме 50 тысяч рублей и карту, с которой снял оставшиеся 20 тысяч рублей, запомнив пин-код.  Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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