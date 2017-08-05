Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Мирном
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Мирном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, Toyota Cresta двигалась в сторону Владивостока. На крутом повороте седан занесло, водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем Ford Kuga.
В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребёнок. Людей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Иномарки получили значительные повреждения. Седан восстановлению не подлежит.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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