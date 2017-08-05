Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Мирном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, Toyota Cresta двигалась в сторону Владивостока. На крутом повороте седан занесло, водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем Ford Kuga.

В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребёнок. Людей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Иномарки получили значительные повреждения. Седан восстановлению не подлежит.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Авг 4 2017 в 10:58 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]