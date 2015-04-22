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Полиция проводит проверку по факту ДТП в районе поселка Мирный

Полиция проводит проверку по факту ДТП в районе поселка Мирный

Фото: vl_crime

5 августа на 718 км автодороги «А-370 Уссури» произошло ДТП с участием двух автомобилей: 25-летний водитель автомашины «Тойота Креста» направлялся со стороны Уссурийска во Владивосток, на высокой скорости он справился с управлением и выехал на встречную полосу, там столкнулся с автомашиной «Форд Куга». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребенок. Все участники ДТП госпитализированы.

Стаж вождения у водителя автомашины «Тойота Креста» составил 2 года. В 2017 году к административной ответственности не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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